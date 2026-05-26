Kermesse à l’EHPAD de la Mossig Wasselonne
Kermesse à l’EHPAD de la Mossig Wasselonne samedi 13 juin 2026.
Wasselonne
Kermesse à l’EHPAD de la Mossig
4 rue de l’Hôpital Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13 11:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’Association Tous Ensemble pour nos Aînés organise sa Kermesse le samedi 13 juin 2026 à partir de 11h.
Au programme tartes flambées (entre 12h et 15h), buvette (bière, crémant, sodas…), pâtisseries, jeu panier garni, animations musicales, jeux pour enfants.
Au profit des résidents les bénéfices de la kermesse permettront de financer des projets et activités d’animation au sein de l’Ehpad.
Venez nombreux en famille ! 0 .
4 rue de l’Hôpital Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 59 tousensemblewasselonne@gmail.com
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English :
L’événement Kermesse à l’EHPAD de la Mossig Wasselonne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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