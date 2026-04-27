D-Marche Wasselonne
D-Marche Wasselonne mardi 12 mai 2026.
Wasselonne
D-Marche
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-12 15:00:00
fin : 2026-05-12 18:00:00
Date(s) :
2026-05-12 2026-06-11 2026-07-02
Le programme D-marche est une invitation à augmenter durablement sa quantité de pas au quotidien.
Le mardi 12 mai 2026 de 15h à 18h,
Le jeudi 11 juin 2026 de 9h30 à 11h30,
Le jeudi 2 juillet 2026 de 9h30 à 11h30,
+ une autre date en juillet.
RDV salle prévôtale cour du château.
Organisé par l’animation seniors de Wasselonne. 0 .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 27 seniors@wasselonne.org
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English :
L’événement D-Marche Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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