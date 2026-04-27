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D-Marche Wasselonne

D-Marche Wasselonne

D-Marche Wasselonne mardi 12 mai 2026.

Adresse : Cour du Château

Ville : 67310 Wasselonne

Département : Bas-Rhin

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0

Wasselonne

D-Marche

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-05-12 15:00:00
fin : 2026-05-12 18:00:00

Date(s) :
2026-05-12 2026-06-11 2026-07-02

Le programme D-marche est une invitation à augmenter durablement sa quantité de pas au quotidien.

Le mardi 12 mai 2026 de 15h à 18h,

Le jeudi 11 juin 2026 de 9h30 à 11h30,

Le jeudi 2 juillet 2026 de 9h30 à 11h30,

+ une autre date en juillet.

RDV salle prévôtale cour du château.

Organisé par l’animation seniors de Wasselonne. 0  .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 27  seniors@wasselonne.org

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English :

L’événement D-Marche Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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