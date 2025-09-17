Concert Gospel Wasselonne
Concert Gospel Wasselonne samedi 27 juin 2026.
Wasselonne
Concert Gospel
Rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin 2026 Concert Gospel avec Thérésa Thomasson.
Entrée libre plateau.
Organisé par la Paroisse protestante de Wasselonne. 0 .
Rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 90 35 54 lilian.gerber@uepal.fr
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English :
L’événement Concert Gospel Wasselonne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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