Wasselonne

Concert Gospel

Rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin 2026 Concert Gospel avec Thérésa Thomasson.

Entrée libre plateau.

Organisé par la Paroisse protestante de Wasselonne. 0 .

Rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 90 35 54 lilian.gerber@uepal.fr

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English :

L’événement Concert Gospel Wasselonne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble