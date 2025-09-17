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Concert Gospel Wasselonne

Concert Gospel Wasselonne

Concert Gospel Wasselonne samedi 27 juin 2026.

Adresse : Rue du Général de Gaulle

Ville : 67310 Wasselonne

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : 0

Wasselonne

Concert Gospel

Rue du Général de Gaulle Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-27
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Samedi 27 juin 2026 Concert Gospel avec Thérésa Thomasson.

Entrée libre plateau.

Organisé par la Paroisse protestante de Wasselonne. 0  .

Rue du Général de Gaulle Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 90 35 54  lilian.gerber@uepal.fr

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English :

L’événement Concert Gospel Wasselonne a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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