Pêche inter-associations Wasselonne
Pêche inter-associations Wasselonne samedi 20 juin 2026.
Wasselonne
Pêche inter-associations
rue de Berne Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
L’AAPPMA de Wasselonne organise une pêche inter-association, à l’Etang Marcel Uhlrich le samedi 20 juin 2026 à partir de 17h.
Plus de renseignements au 06 31 33 72 23
Buvette et petite restauration sur place.
Nous comptons sur votre participation, pêcheurs ou non pêcheur, pour ce moment de partage. .
rue de Berne Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 33 72 23 vogleral@free.fr
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English :
L’événement Pêche inter-associations Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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