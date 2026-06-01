Wasselonne

Projet Cercle d’histoire de Wasselonne

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-11 19:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Et si on faisait revivre notre histoire ?

Vous êtes passionné par le passé de notre belle commune ?

Vous aimeriez en savoir plus sur l’histoire de nos rues, de notre château, de nos familles, de nos traditions ?

Peut-être avez-vous des anecdotes et des documents à partager ?

Retrouvons-nous le jeudi 11 juin 2026 à 19h30, salle prévôtale Cour du Château.

Entrée libre et ouverte à tous.

Renseignements auprès de Catherine Hild au 06 01 75 07 32 0 .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 75 07 32

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English :

L’événement Projet Cercle d’histoire de Wasselonne Wasselonne a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble