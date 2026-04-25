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Représentation Ma Ville à l’heure nazie Wasselonne

Représentation Ma Ville à l’heure nazie Wasselonne

Représentation Ma Ville à l’heure nazie Wasselonne vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 1A rue de Cosswiller

Ville : 67310 Wasselonne

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : 0

Wasselonne

Représentation Ma Ville à l’heure nazie

1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Vendredi 12 juin 2026, Espace Municipal St Laurent Représentation Ma ville à l’heure nazie suivie d’un débat. Entrée libre, plateau.

– Journée élèves de 3ème du Collège Marcel Pagnol

– à 20h tout public

Contact Wasselonne en Fête 0  .

1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00  wasselonne-en-fete@wasselonne.org

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English :

L’événement Représentation Ma Ville à l’heure nazie Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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