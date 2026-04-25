Représentation Ma Ville à l’heure nazie Wasselonne
Représentation Ma Ville à l’heure nazie Wasselonne vendredi 12 juin 2026.
Wasselonne
Représentation Ma Ville à l’heure nazie
1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Vendredi 12 juin 2026, Espace Municipal St Laurent Représentation Ma ville à l’heure nazie suivie d’un débat. Entrée libre, plateau.
– Journée élèves de 3ème du Collège Marcel Pagnol
– à 20h tout public
Contact Wasselonne en Fête 0 .
1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Représentation Ma Ville à l’heure nazie Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
À voir aussi à Wasselonne (Bas-Rhin)
- Ateliers Bienvenue à la retraite ! Wasselonne 5 mai 2026
- Expo photo De vous à moi Wasselonne 8 mai 2026
- Semi nocturne grosses truites Wasselonne 9 mai 2026
- Spectacle de la Compagnie de la Marelle de Lausanne Wasselonne 10 mai 2026
- D-Marche Wasselonne 12 mai 2026