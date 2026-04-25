Wasselonne

Représentation Ma Ville à l’heure nazie

1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Vendredi 12 juin 2026, Espace Municipal St Laurent Représentation Ma ville à l’heure nazie suivie d’un débat. Entrée libre, plateau.

– Journée élèves de 3ème du Collège Marcel Pagnol

– à 20h tout public

Contact Wasselonne en Fête 0 .

1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 00 wasselonne-en-fete@wasselonne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Représentation Ma Ville à l’heure nazie Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble