Théâtre Jeune Public Wasselonne
Théâtre Jeune Public Wasselonne samedi 27 juin 2026.
Théâtre Jeune Public
1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : Samedi 27 juin 2026
Début : Dimanche 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Samedi 27 juin à 20h et dimanche 28 juin à 15h, Espace Municipal Saint Laurent
Théâtre enfants avec l’association Au Fil Des Mots
Les Piloups vous présenteront Qui a tué Charles Perrault pièce de Jean-Pierre DURU
Entrée libre, chapeau 0 .
1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 09 98 35 philippe.messiez@orange.fr
