1A rue de Cosswiller Wasselonne Bas-Rhin

Dimanche 2026-06-27 15:00:00

2026-06-28

2026-06-27 2026-06-28

Samedi 27 juin à 20h et dimanche 28 juin à 15h, Espace Municipal Saint Laurent

Théâtre enfants avec l'association Au Fil Des Mots

Les Piloups vous présenteront Qui a tué Charles Perrault pièce de Jean-Pierre DURU

Entrée libre, chapeau

1A rue de Cosswiller Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 70 09 98 35 philippe.messiez@orange.fr

