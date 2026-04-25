Wasselonne

Festival Partir en livre

4 Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-17

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-17

Festival partir en livre sur le thème Nos petits et grands héros, à la bibliothèque municipale.

Du 17 juin au 19 juillet.

Animation à confirmer. Contact Bibliothèque au 03 88 87 18 60 0 .

4 Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 18 60 bibliotheque.wasselonne@orange.fr

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English :

L’événement Festival Partir en livre Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble