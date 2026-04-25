Festival Partir en livre Wasselonne
Festival Partir en livre Wasselonne mercredi 17 juin 2026.
Wasselonne
Festival Partir en livre
4 Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-17
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-06-17
Festival partir en livre sur le thème Nos petits et grands héros, à la bibliothèque municipale.
Du 17 juin au 19 juillet.
Animation à confirmer. Contact Bibliothèque au 03 88 87 18 60 0 .
4 Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 18 60 bibliotheque.wasselonne@orange.fr
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English :
L’événement Festival Partir en livre Wasselonne a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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