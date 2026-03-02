Tournoi de handball des Copains Wasselonne
Tournoi de handball des Copains Wasselonne dimanche 28 juin 2026.
Wasselonne
Tournoi de handball des Copains
Rue des Colchiques Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Tournoi des Copains 28 juin, organisé par le MWS-Handball
Les inscriptions pour le tournoi de fin d’année, placé sous le signe de la convivialité, du sport et du partage, sont ouvertes !
Inscriptions via le QR Code ou le lien suivant
https://www.helloasso.com/associations/alpha-handball-marmoutier/evenements/tournoi-des-copains
Compose et inscris ton équipe !
– A partir de 15 ans
– Licencié(e) ou non
– Filles et garçons
– Handballeur(se)s confirmé(e)s… ou simples amateurs/trices
– Membres du club… ou non
C’est l’occasion parfaite de rechausser les baskets de hand, (Re)jouer avec les copains, partager un moment festif pour clôturer la saison ! Mélanger les générations et les niveaux dans une ambiance 100% conviviale
Notre comité des fêtes sera présent pour vous hydrater et vous restaurer
Cette édition aura aussi une belle dimension solidaire.
La totalité des inscriptions sera reversée à l’INSERM Strasbourg
Vous pourrez faire des dons sur place (jouets, plaids, dons financiers…), destinés à un refuge pour animaux. .
Rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est contac@mws-handball.fr
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English :
L’événement Tournoi de handball des Copains Wasselonne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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