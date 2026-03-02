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Tournoi de handball des Copains Wasselonne

Tournoi de handball des Copains Wasselonne

Tournoi de handball des Copains Wasselonne dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Rue des Colchiques

Ville : 67310 Wasselonne

Département : Bas-Rhin

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Wasselonne

Tournoi de handball des Copains

Rue des Colchiques Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Tournoi des Copains 28 juin, organisé par le MWS-Handball 

Les inscriptions pour le tournoi de fin d’année, placé sous le signe de la convivialité, du sport et du partage, sont ouvertes ! 

Inscriptions via le QR Code ou le lien suivant
https://www.helloasso.com/associations/alpha-handball-marmoutier/evenements/tournoi-des-copains

Compose et inscris ton équipe ! 
– A partir de 15 ans 
– Licencié(e) ou non 
– Filles et garçons 
– Handballeur(se)s confirmé(e)s… ou simples amateurs/trices 
– Membres du club… ou non

C’est l’occasion parfaite de rechausser les baskets de hand, (Re)jouer avec les copains, partager un moment festif pour clôturer la saison ! Mélanger les générations et les niveaux dans une ambiance 100% conviviale

Notre comité des fêtes sera présent pour vous hydrater et vous restaurer

Cette édition aura aussi une belle dimension solidaire. 
La totalité des inscriptions sera reversée à l’INSERM Strasbourg 
Vous pourrez faire des dons sur place (jouets, plaids, dons financiers…), destinés à un refuge pour animaux.    .

Rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est   contac@mws-handball.fr

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English :

L’événement Tournoi de handball des Copains Wasselonne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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