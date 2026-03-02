Wasselonne

Tournoi de handball des Copains

Rue des Colchiques Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Tournoi des Copains 28 juin, organisé par le MWS-Handball

Les inscriptions pour le tournoi de fin d’année, placé sous le signe de la convivialité, du sport et du partage, sont ouvertes !

Inscriptions via le QR Code ou le lien suivant

https://www.helloasso.com/associations/alpha-handball-marmoutier/evenements/tournoi-des-copains

Compose et inscris ton équipe !

– A partir de 15 ans

– Licencié(e) ou non

– Filles et garçons

– Handballeur(se)s confirmé(e)s… ou simples amateurs/trices

– Membres du club… ou non

C’est l’occasion parfaite de rechausser les baskets de hand, (Re)jouer avec les copains, partager un moment festif pour clôturer la saison ! Mélanger les générations et les niveaux dans une ambiance 100% conviviale

Notre comité des fêtes sera présent pour vous hydrater et vous restaurer

Cette édition aura aussi une belle dimension solidaire.

La totalité des inscriptions sera reversée à l’INSERM Strasbourg

Vous pourrez faire des dons sur place (jouets, plaids, dons financiers…), destinés à un refuge pour animaux. .

Rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est contac@mws-handball.fr

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English :

L’événement Tournoi de handball des Copains Wasselonne a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble