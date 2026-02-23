Après-midi jeux de société café

Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-02 14:00:00

fin : 2026-03-16 17:00:00

Date(s) :

2026-03-02 2026-03-16

Convivialité et plaisir garantis autour des jeux de société et d’un café !

Chaque 1er et 3ème lundi du mois de 14h à 17h, salle Paul Huy Bâtiment prévôtal Cour du Château.

Organisé par l’animation seniors. Renseignements 03 88 59 12 27 0 .

Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 59 12 27 seniors@wasselonne.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi jeux de société café Wasselonne a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble