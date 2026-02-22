Animation bien-être au Meix-Saint-Epoing Logic Ciel & Terre Le Meix-Saint-Epoing
Logic Ciel & Terre 4 Impasse Rouge Coq Le Meix-Saint-Epoing
Tarif : 418 – 418 – EUR
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-07
2026-07-31
L’association AstreTerre organise une retraite en silence du 31 juillet au 7 août, au Logis Ciel & Terre au Meix-Saint-Époing.Tout public
Cette parenthèse de calme et d’introspection invite à se recentrer et à vivre une expérience profonde de ressourcement, dans un cadre naturel propice au lâcher-prise. Les enseignements sont proposés en tarif libre et conscient.
Possibilité de séjourner de 2 à 6 nuits, en pension complète, avec un tarif compris entre 45 € et 81 € par jour selon l’hébergement choisi. .
Logic Ciel & Terre 4 Impasse Rouge Coq Le Meix-Saint-Epoing 51120 Marne Grand Est
English : Animation bien-être au Meix-Saint-Epoing
The AstreTerre association is organizing a retreat in silence from July 31 to August 7, at the Logis Ciel & Terre in Le Meix-Saint-Époing.
