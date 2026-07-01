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AGENDA · Rennes

Animation botanique, Centre Social Carrefour 18, Rennes

lundi 20 juillet 2026 · Centre Social Carrefour 18 · Rennes

Animation botanique, Centre Social Carrefour 18, Rennes

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Lieu
Centre Social Carrefour 18
Adresse
Centre Social Carrefour 18, Rue d'Espagne, Rennes, France
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Animation botanique 20 et 27 juillet Centre Social Carrefour 18 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T12:00:00+02:00

Centre Social Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18, Rue d’Espagne, Rennes, France Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne
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