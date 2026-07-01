Animation botanique, Centre Social Carrefour 18, Rennes

Informations pratiques

Animation botanique 20 et 27 juillet Centre Social Carrefour 18 Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T10:00:00+02:00 – 2026-07-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T12:00:00+02:00

Centre Social Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18, Rue d’Espagne, Rennes, France Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne

Ateliers autour du « fait maison »