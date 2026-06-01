Rennes à la mer et au vert : Jullouville, Maison des Aînés et des Aidants, Rennes

Rennes à la mer et au vert : Jullouville Lundi 20 juillet, 07h30 Maison des Aînés et des Aidants Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T07:30:00+02:00 – 2026-07-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T07:30:00+02:00 – 2026-07-20T19:00:00+02:00

Envie de vous évader le temps d’une journée au départ de Rennes ?

Seul, entre amis ou en famille, profitez d’une escapade à la mer ou à la découverte d’une ville emblématique de la région ! Embarquez le matin (entre 7h30 et 8h30) et revenez en soirée (vers 19h30) avec des souvenirs plein la tête.

ESPACE DE VENTE DES BILLETS À partir du lundi 6 juillet à 14h00

⚠ VENTE UNIQUEMENT POUR LES SORTIES DE LA SEMAINE EN COURS ET SUIVANTE

LIEU et HORAIRES D’OUVERTURE :

Maison des Aînés et des Aidants – 34 place du Colombier

️ Lundi : 13h30 – 16h

Mardi à vendredi : 9h – 12h30 | 13h30 – 17h

Prévoir une pièce d’identité avec photo pour tout achat.

Paiement possible en numéraire, chèque et carte bancaire.

Tarifs Aller – Retour

À partir de 15 ans 13,80 € / Tarif Sortir 4,50

De 5 à 15 ans* 9,20 € / Tarif Sortir 2,50 € * Gratuit jusqu’au 5e anniversaire de l’enfant

Maison des Aînés et des Aidants 34 Pl. du Colombier, 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Rennes à la mer et au vert : 30 sorties