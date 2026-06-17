Animation boutique AIRPLUM Le confort made in France Office de Tourisme Brantôme en Périgord vendredi 17 juillet 2026.

Brantôme en Périgord

Animation boutique AIRPLUM Le confort made in France

Office de Tourisme 2 rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

AIRPLUM Le confort à la Française !

Fabricant de chaussons ultra confort, l’entreprise AIRPLUM conçoit et fabrique ses collections à Augignac, en Périgord vert. L’entreprise met à l’honneur le confort, la durabilité et le Made in France.

AIRPLUM Le confort à la Française !

Fabricant de chaussons ultra confort, l’entreprise AIRPLUM conçoit et fabrique ses collections à Augignac, en Périgord vert. L’entreprise met à l’honneur le confort, la qualité et le Made in France.

Sa présence au sein de l’Office de Tourisme de Brantôme vous permettra de découvrir une entreprise emblématique, qui allie tradition, innovation et fabrication locale. Une belle occasion de mettre en lumière un savoir-faire périgourdin reconnu et des produits conçus pour le bien-être au quotidien.

Venez à l’office découvrir les chaussons AIRPLUM conçus à Augignac (24) !

https://airplum.fr/categorie-produit/nouvelle-collection/ .

Office de Tourisme 2 rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 80 63

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English : Animation boutique AIRPLUM Le confort made in France

AIRPLUM: French-style comfort!

AIRPLUM, a manufacturer of ultra-comfortable slippers, designs and manufactures its collections in Augignac, in the Périgord Vert region. The company prioritizes comfort, durability, and the “Made in France” label.

L’événement Animation boutique AIRPLUM Le confort made in France Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-17 par Val de Dronne