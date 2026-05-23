Joutes nautiques Parvis de l’Abbaye Brantôme en Périgord

Brantôme en Périgord

Joutes nautiques

Parvis de l’Abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

A partir de 21h, joutes nautiques devant l’Abbaye de Brantôme. Animation gratuite.

A partir de 21h, joutes nautiques devant l’Abbaye de Brantôme. Animation gratuite. .

Parvis de l’Abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine joutes.brantome24@gmail.com

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English : Joutes nautiques

From 9pm, water jousting in front of the Abbey of Brantôme. Free animation.

L’événement Joutes nautiques Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-23 par Val de Dronne