Joutes nautiques Parvis de l’Abbaye Brantôme en Périgord
Joutes nautiques Parvis de l’Abbaye Brantôme en Périgord vendredi 3 juillet 2026.
Brantôme en Périgord
Joutes nautiques
Parvis de l’Abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 21:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
A partir de 21h, joutes nautiques devant l’Abbaye de Brantôme. Animation gratuite.
A partir de 21h, joutes nautiques devant l’Abbaye de Brantôme. Animation gratuite. .
Parvis de l’Abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine joutes.brantome24@gmail.com
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English : Joutes nautiques
From 9pm, water jousting in front of the Abbey of Brantôme. Free animation.
L’événement Joutes nautiques Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-23 par Val de Dronne
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