Exposition Sofi Ewreinoff Salle au rez-de-chaussée de l’abbaye Brantôme en Périgord
Exposition Sofi Ewreinoff Salle au rez-de-chaussée de l’abbaye Brantôme en Périgord samedi 4 juillet 2026.
Exposition Sofi Ewreinoff
Salle au rez-de-chaussée de l’abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-04
Exposition Sofi Ewreinoff. Peintures et dessins.
Exposition Sofi Ewreinoff. Peintures et dessins. .
Salle au rez-de-chaussée de l’abbaye Boulevard Charlemagne Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 70 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition Sofi Ewreinoff
Exhibition: Sniège.
L’événement Exposition Sofi Ewreinoff Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-02-24 par Val de Dronne