Soirée karaoké Bar Le terrier Brantôme en Périgord
Soirée karaoké Bar Le terrier Brantôme en Périgord jeudi 2 juillet 2026.
Brantôme en Périgord
Soirée karaoké
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Prenez le micro et venez chanter vos chansons préférées dans une ambiance chalereuse et festive! Que vous souyez chanteur confirmé ou simple amateur, les jeudis du Terrier sont faits pour vous.
Prenez le micro et venez chanter vos chansons préférées dans une ambiance chalereuse et festive! Que vous souyez chanteur confirmé ou simple amateur, les jeudis du Terrier sont faits pour vous. .
Bar Le terrier 18,20 Boulevard Coligny Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 59 48 61
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English : Soirée karaoké
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L’événement Soirée karaoké Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-18 par Val de Dronne
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