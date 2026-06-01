Brantôme en Périgord

Balade et papotage

Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 09:30:00

fin : 2026-06-25 14:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Partez en balade découverte, sur un parcours de 6,5km avec 130m de dénivelé. Prévoir pique nique, chapeau, eau. Pique nique au Ruban Vert à l’issue de la balade.

Partez en balade découverte, sur un parcours de 6,5km avec 130m de dénivelé. Prévoir pique nique, chapeau, eau. Pique nique au Ruban Vert à l’issue de la balade. .

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 19 81

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English : Balade et papotage

Stroll at a gentle pace and admire the scenery of St Julien de Bourdeilles during our traditional Balade et papotage, from 2pm to 4pm. Carpooling from Mareuil. Free activity.

L’événement Balade et papotage Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-06-07 par Val de Dronne