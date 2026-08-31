Animation Champignons 101 rue Saint Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born
dimanche 8 novembre 2026 · 101 rue Saint Eutrope · Sainte-Eulalie-en-Born
Informations pratiques
Sainte-Eulalie-en-Born
Animation Champignons
101 rue Saint Eutrope 101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 13:30:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
L’association dite SOCIETE MYCOLOGIQUE LANDAISE (SOMYLA), fondée le 01/01/1974, a pour objet de promouvoir, développer et vulgariser, en premier lieu, la science mycologique, mais également la botanique et les sciences naturelles, parmi ses membres et dans le public, et de contribuer par cette forme d’éducation populaire à la connaissance et à la protection de la nature.
L’animation commencera par une balade proposée par Catherine Kwasniewski, animatrice nature, et menée par les intervenants de la SOMYLA. Durant cette promenade seront collectés des spécimens qui seront ensuite analysés dans les locaux de la ludo- médiathèque au cours d’échanges. .
101 rue Saint Eutrope 101 Rue Saint-Eutrope Sainte-Eulalie-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 78 62 48 ludo.mediatheque@sainteeulalieenborn.fr
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English : Animation Champignons
L’événement Animation Champignons Sainte-Eulalie-en-Born a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Grands Lacs
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