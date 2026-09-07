Animation clownesque de sciences émerveillantes « En avant le vivant », La clé des champs, Le Rohaliguen

Informations pratiques

Animation clownesque de sciences émerveillantes « En avant le vivant » Mercredi 9 septembre, 17h30 La clé des champs Morbihan

Participation libre et consciente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T17:30:00+02:00 – 2026-09-09T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-09T17:30:00+02:00 – 2026-09-09T18:30:00+02:00

​ Pitch

La roulotte est un objet poétique, décorée de multiples peintures, elle sert de support pour des découvertes émerveillantes. Cette proposition, en rodage, menée par un conservateur de musée allergique au vivant et une improbable intrusion clownesque qui va joyeusement bousculer les pensées. Est-ce que l’eau c’est vivant ? Un voyage biologique spatio-temporel au cœur de la vie et de son histoire. Cette proposition est à la croisée du spectacle et d’une visite pédagogique dans ce musée extérieur.

La clé des champs kerstephanie sarzeau Le Rohaliguen 56370 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06 36 64 05 41 »}]

Séquence pédagogique et ludique sciences émerveillantes clown

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