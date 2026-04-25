Animation cocktails Saint-Dié-des-Vosges
Animation cocktails Saint-Dié-des-Vosges mercredi 13 mai 2026.
Saint-Dié-des-Vosges
Animation cocktails
14 rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 17:00:00
fin : 2026-05-13 19:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Animation, présentée par les élèves de la section Barman a été élaborée en partenariat avec le Lycée JBS Chardin et sera complétée par l’intervention de DJ Mory&Arty.Adultes
3 .
14 rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 36 90 34 20 contact@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr
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English :
The event, presented by students in the bartending section, was developed in partnership with the Lycée JBS Chardin, and will be rounded off by DJ Mory&Arty.
L’événement Animation cocktails Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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