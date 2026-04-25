Saint-Dié-des-Vosges

Animation cocktails

14 rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 17:00:00

fin : 2026-05-13 19:00:00

Date(s) :

2026-05-13

Animation, présentée par les élèves de la section Barman a été élaborée en partenariat avec le Lycée JBS Chardin et sera complétée par l’intervention de DJ Mory&Arty.Adultes

3 .

14 rue Claude Bassot Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 6 36 90 34 20 contact@lesjardinsdelachapellesaintroch.fr

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English :

The event, presented by students in the bartending section, was developed in partnership with the Lycée JBS Chardin, and will be rounded off by DJ Mory&Arty.

L’événement Animation cocktails Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-04-25 par OT SAINT DIE DES VOSGES