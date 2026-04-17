Animation Conte et atelier Chaudeney-sur-Moselle Médiathèque Choloy-Ménillot

Choloy-Ménillot

Animation Conte et atelier Chaudeney-sur-Moselle

Médiathèque 1 place de la mairie Choloy-Ménillot Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 15:00:00

fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Atelier animé par Marie Mirgaine, autrice-illustratrice jeunesse, qui pratique le travail du papier et notamment la confection de personnages articulés (matériel fourni par la bibliothèque).

Pour les enfants de 5 à 8 ans, accompagnés d’un parent.

Lecture d’un conte de Marie Mairgaine, suivie d’un échange avec l’autrice et d’un atelier de personnages articulés.

Goûter en clôture sur réservation (jusqu’au jour-même).Enfants

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Médiathèque 1 place de la mairie Choloy-Ménillot 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 37 44 98 99

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English :

Workshop led by Marie Mirgaine, children’s author-illustrator, who works with paper to create articulated characters (materials provided by the library).

For children aged 5 to 8, accompanied by a parent.

Reading of a tale by Marie Mairgaine, followed by a discussion with the author and an articulated character workshop.

Closing snack booking required (until the day of the event).

L’événement Animation Conte et atelier Chaudeney-sur-Moselle Choloy-Ménillot a été mis à jour le 2026-04-09 par MT TERRES TOULOISES