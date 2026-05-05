Animation culinaire pédagogique, Médiathèque La Salorge, La Guerche-de-Bretagne
Animation culinaire pédagogique, Médiathèque La Salorge, La Guerche-de-Bretagne mardi 19 mai 2026.
Animation culinaire pédagogique Mardi 19 mai, 09h30, 11h00 Médiathèque La Salorge Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T09:30:00+02:00 – 2026-05-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-05-19T11:00:00+02:00 – 2026-05-19T12:00:00+02:00
Atelier réalisé par des élèves en formation cuisine à destination d’adultes pour confectionner des bouchées sâlées et/ou sucrées à base de blé noir (sarrasin) en suivant des recettes bretonnes.
Médiathèque La Salorge 35130 La Guerche de Bretagne La Guerche-de-Bretagne 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@laguerchedebretagne.fr »}]
Atelier culinaire pédagogique réalisé par des élèves du lycée hôtelier Sainte Thérèse sur la base de recettes bretonnes Culinaire – Recette – Bretagne – Blé noir