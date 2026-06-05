Animation de cuisine médiévale Médiathèque de Plédéliac Plédéliac
Animation de cuisine médiévale Médiathèque de Plédéliac Plédéliac mercredi 10 juin 2026.
Plédéliac
Animation de cuisine médiévale
Médiathèque de Plédéliac 7 Rue du 19 Mars Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Sous chapiteau, Marie-Christine Ménard vous fait traverser le temps découverte de la vie quotidienne au Moyen-Âge, plantes et ingrédients utilisées, objets, et réalisation d’un goûter médiéval. Avec dégustation !
Venez costumés ! Sur inscription.
Tout Public adultes et enfants accompagnés (à partir de 6 ans) .
Médiathèque de Plédéliac 7 Rue du 19 Mars Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
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English :
L’événement Animation de cuisine médiévale Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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