Enquête nature en forêt Plédéliac

Enquête nature en forêt

Forêt de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

2026-07-29

Profitez d’un jeu de piste pour découvrir la faune et la flore de la forêt de la Hunaudaye à Plédéliac ! En groupe et accompagnés d’un animateur, vous arpenterez les sentiers forestiers à la recherche des étapes du jour.

Prévoir des bottes ou chaussures de rando fermées, et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Pour adultes et enfants à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un adulte payant).

Nombre de places limité, inscription indispensable (lieu de RDV indiqué à l’inscription). .

Forêt de la Hunaudaye Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 60 04

