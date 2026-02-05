Enquête nature en forêt Plédéliac
Forêt de la Hunaudaye Plédéliac Côtes-d’Armor
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29 16:30:00
2026-07-29
Profitez d’un jeu de piste pour découvrir la faune et la flore de la forêt de la Hunaudaye à Plédéliac ! En groupe et accompagnés d’un animateur, vous arpenterez les sentiers forestiers à la recherche des étapes du jour.
Prévoir des bottes ou chaussures de rando fermées, et des vêtements adaptés à la météo du jour.
Pour adultes et enfants à partir de 3 ans (-8 ans accompagné d’un adulte payant).
Nombre de places limité, inscription indispensable (lieu de RDV indiqué à l’inscription). .
