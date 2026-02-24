Atelier compostage et jardin au naturel ! Plédéliac

Atelier compostage et jardin au naturel !

Jardin du Clos Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Vue au plus près du sol

Regarder son sol de plus près pour comprendre comment la vie s’y développe est une étape importante pour le jardinier. La biodiversité travaille pour lui et même l’arrosage ne devient plus nécessaire. .

Jardin du Clos Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 88 51 78 75

