Soirée-Jeux Medieval Fantasy Médiathèque de Plédéliac Plédéliac
Soirée-Jeux Medieval Fantasy Médiathèque de Plédéliac Plédéliac mercredi 10 juin 2026.
Plédéliac
Soirée-Jeux Medieval Fantasy
Médiathèque de Plédéliac 7 Rue du 19 Mars Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-10
Jeux de plateaux et jeux de rôle, avec prêt de jeux par la ludothèque.
Tout Public .
Médiathèque de Plédéliac 7 Rue du 19 Mars Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
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English :
L’événement Soirée-Jeux Medieval Fantasy Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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