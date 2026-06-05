Soirée-Jeux Medieval Fantasy Médiathèque de Plédéliac Plédéliac

Plédéliac

Soirée-Jeux Medieval Fantasy

Médiathèque de Plédéliac 7 Rue du 19 Mars Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-10

Jeux de plateaux et jeux de rôle, avec prêt de jeux par la ludothèque.

Tout Public .

Médiathèque de Plédéliac 7 Rue du 19 Mars Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

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English :

L’événement Soirée-Jeux Medieval Fantasy Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor