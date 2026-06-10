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Atelier immersif thématique Médiathèque Plédéliac Plédéliac

Atelier immersif thématique Médiathèque Plédéliac Plédéliac mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque Plédéliac

Adresse : 7 Rue du 19 Mars 1962

Ville : 22270 Plédéliac

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Plédéliac

Atelier immersif thématique

Médiathèque Plédéliac 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Découverte d’un artiste ou d’une exposition virtuelle des musées du monde.   .

Médiathèque Plédéliac 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58 

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English :

L’événement Atelier immersif thématique Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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