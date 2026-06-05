Bébé Bouquine Tous à la ferme Médiathèque Plédéliac

Plédéliac

Bébé Bouquine Tous à la ferme

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Un temps de lecture animée pour les tout-petits et leurs parents.

Gratuit sur inscription. Places limitées

0-3 ans .

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

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English :

L’événement Bébé Bouquine Tous à la ferme Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor