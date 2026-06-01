Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée de Patrimoine de Pays La Ferme d’Antan Plédéliac

Journée de Patrimoine de Pays La Ferme d’Antan Plédéliac dimanche 28 juin 2026.

Lieu : La Ferme d'Antan

Adresse : 61 Le Saint-Esprit

Ville : 22270 Plédéliac

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Plédéliac

Journée de Patrimoine de Pays

La Ferme d’Antan 61 Le Saint-Esprit Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

Tours et détours   .

La Ferme d’Antan 61 Le Saint-Esprit Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée de Patrimoine de Pays Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

À voir aussi à Plédéliac (Côtes-d'Armor)