Café-Bouquine Médiathèque Plédéliac

Plédéliac

Café-Bouquine

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Un temps d’échange et de rencontre autour des livres. Chacune et chacun pouvant présenter un livre coup de cœur ou simplement venir écouter et partager.

Sans inscription. Ouvert à toutes et tous (public adulte et adolescent) .

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

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English :

L’événement Café-Bouquine Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor