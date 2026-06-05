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Café-Bouquine Médiathèque Plédéliac

Café-Bouquine Médiathèque Plédéliac vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 7 Rue du 19 Mars 1962

Ville : 22270 Plédéliac

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Tarif :

Plédéliac

Café-Bouquine

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Un temps d’échange et de rencontre autour des livres. Chacune et chacun pouvant présenter un livre coup de cœur ou simplement venir écouter et partager.
Sans inscription. Ouvert à toutes et tous (public adulte et adolescent)   .

Médiathèque 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58 

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English :

L’événement Café-Bouquine Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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