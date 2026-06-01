Concours de dessins Crée ton incroyable héroïne ou héros Médiathèque Plédéliac Plédéliac

Plédéliac

Concours de dessins Crée ton incroyable héroïne ou héros

Médiathèque Plédéliac 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-19

Annonce des résultats le 29 Juillet.

Vote effectué par les abonnés.

Trois catégories d’âge avec un gagnant dans chaque 6-8 ans, 9-12 ans et 12-18 ans

Format A4

Technique Dessin (toute technique de coloriage autorisée)

Sur le dessin le nom et les pouvoirs de ton héros/ ta héroïne

Au dos du dessin ton nom, prénom, âge et mail pour te contacter

A déposer à la médiathèque ou envoyer par email. .

Médiathèque Plédéliac 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58

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English :

L’événement Concours de dessins Crée ton incroyable héroïne ou héros Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor