Concours de dessins Crée ton incroyable héroïne ou héros Médiathèque Plédéliac Plédéliac
Concours de dessins Crée ton incroyable héroïne ou héros Médiathèque Plédéliac Plédéliac vendredi 19 juin 2026.
Plédéliac
Concours de dessins Crée ton incroyable héroïne ou héros
Médiathèque Plédéliac 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-06-19
Annonce des résultats le 29 Juillet.
Vote effectué par les abonnés.
Trois catégories d’âge avec un gagnant dans chaque 6-8 ans, 9-12 ans et 12-18 ans
Format A4
Technique Dessin (toute technique de coloriage autorisée)
Sur le dessin le nom et les pouvoirs de ton héros/ ta héroïne
Au dos du dessin ton nom, prénom, âge et mail pour te contacter
A déposer à la médiathèque ou envoyer par email. .
Médiathèque Plédéliac 7 Rue du 19 Mars 1962 Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 89 58
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English :
L’événement Concours de dessins Crée ton incroyable héroïne ou héros Plédéliac a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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