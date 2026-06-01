Animation de jazz parade acoustique et déambulante, Roseraie du Val-de-Marne, L’Haÿ-les-Roses

Animation de jazz parade acoustique et déambulante Samedi 6 juin, 13h30 Roseraie du Val-de-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Banjo, soubassophone, saxophone

Répertoire Jazz de la Nouvelle-Orléans, festif, populaire et entraînant.

Roseraie du Val-de-Marne 1 rue Watel, 94240 L’Haÿ-les-Roses, France L’Haÿ-les-Roses 94240 Val-de-Marne Île-de-France +33147400404 http://www.roseraieduvaldemarne.fr Œuvre de Jules Gravereaux, la Roseraie fut dessinée en 1899 par Édouard André. Il s’agit de la première roseraie occidentale. Véritable conservatoire vivant de roses anciennes, la roseraie actuelle présente une chronologie de collections exceptionnelles. RER B arrêt Bourg-la-Reine, puis bus 172 ou 192 Metro Porte d’Italie, puis bus 186 ou 184 (jour férié, bus 286) Bus 172-192 arrêt Sous-préfecture / Église Bus 184 arrêt Avenue du Général Leclerc Bus 186 arrêt L’Haÿ-les-Roses / Thiras-Jouhaux Accès par la route : RD7, RN20 ou A86 puis RD126

Banjo, soubassophone, saxophone

©jazzparade @dorisderuel