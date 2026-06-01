Animations et ateliers, Roseraie du Val-de-Marne, L’Haÿ-les-Roses

Animations et ateliers Samedi 6 juin, 14h00 Roseraie du Val-de-Marne Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

A l’initiative du ministère de la culture, cet événement a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins, historiques et contemporains et la préservation d’une nature cultivée sur tout le territoire.

A cette occasion, divers ateliers et animations gratuites vous seront proposés.Thématique 2026, la vue.

• Association « les amis du vieux L’Hay »

• Association « GDSA » abeilles

• Atelier de création de badges et de DIY avec Repère Créatif

• Création de parfum et découverte de la parfumerie de Roses avec Art évolution

• Atelier tinctoriale par La ferme des ptits bergers

• Déambulation costumes d’époque par l’association ATAD

• Atelier création de canotier avec l’association ATAD

• Atelier « Zoom sur le vivant » avec Association Nature et société

• Exposition : le musée de la rose s’expose #3 des Archives départementales

• Exposition : estampes du Mac Val

• Ateliers techniques de bouturage de rosiers avec les jardiniers de la roseraie

Roseraie du Val-de-Marne 1 rue Watel, 94240 L’Haÿ-les-Roses, France L’Haÿ-les-Roses 94240 Val-de-Marne Île-de-France +33147400404 http://www.roseraieduvaldemarne.fr Œuvre de Jules Gravereaux, la Roseraie fut dessinée en 1899 par Édouard André. Il s’agit de la première roseraie occidentale. Véritable conservatoire vivant de roses anciennes, la roseraie actuelle présente une chronologie de collections exceptionnelles. RER B arrêt Bourg-la-Reine, puis bus 172 ou 192 Metro Porte d’Italie, puis bus 186 ou 184 (jour férié, bus 286) Bus 172-192 arrêt Sous-préfecture / Église Bus 184 arrêt Avenue du Général Leclerc Bus 186 arrêt L’Haÿ-les-Roses / Thiras-Jouhaux Accès par la route : RD7, RN20 ou A86 puis RD126

A l’initiative du ministère de la culture, cet événement a pour objectif de mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins, historiques et contemporains et la préservation d’une sur …

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