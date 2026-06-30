Animation découverte pêche Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély
Animation découverte pêche Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély mardi 7 juillet 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Animation découverte pêche
Plan d’eau de Bernouët 52, quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 09:30:00
fin : 2026-08-11 11:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Les animations découverte de la pêche à la ligne s’adressent à tous les publics, et particulièrement aux petits-enfants qui viennent en vacances chez Mamie et Papy aux alentours de Saint-Jean-d’Angély. C’est pour passer une matinée découverte de la pêche.
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Plan d’eau de Bernouët 52, quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 20 20 75 pecheursangeriens@peche17.org
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L’événement Animation découverte pêche Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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