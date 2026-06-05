Saint-Jean-d’Angély

Balade La nature en ville

8 rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-04

Balade animée par Les Randonneurs Vals de Saintonge le long de la Boutonne découverte de l’arboretum et de la biodiversité.

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8 rue Grosse Horloge Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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English :

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L’événement Balade La nature en ville Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge