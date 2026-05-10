Festival Eurochestries Orchestre symphonique des jeunes Alvarez Beigbeder de Jerez (Espagne) Saint-Jean-d’Angély
Festival Eurochestries Orchestre symphonique des jeunes Alvarez Beigbeder de Jerez (Espagne) Saint-Jean-d’Angély dimanche 2 août 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Festival Eurochestries Orchestre symphonique des jeunes Alvarez Beigbeder de Jerez (Espagne)
Eglise Saint Jean-Baptiste Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le Festival des Eurochestries accueille l’Orchestre symphonique de jeunes Alvarez Beigbeder. Une formation espagnole de renom qui réunit de jeunes talents autour d’un répertoire symphonique interprété avec passion et virtuosité.
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Eglise Saint Jean-Baptiste Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
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L’événement Festival Eurochestries Orchestre symphonique des jeunes Alvarez Beigbeder de Jerez (Espagne) Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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