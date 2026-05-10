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Festival Eurochestries Orchestre symphonique des jeunes Alvarez Beigbeder de Jerez (Espagne) Saint-Jean-d’Angély

Festival Eurochestries Orchestre symphonique des jeunes Alvarez Beigbeder de Jerez (Espagne) Saint-Jean-d’Angély dimanche 2 août 2026.

Adresse
Eglise Saint Jean-Baptiste
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Tarif
7 7 7

Saint-Jean-d’Angély

Festival Eurochestries Orchestre symphonique des jeunes Alvarez Beigbeder de Jerez (Espagne)

Eglise Saint Jean-Baptiste Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Le Festival des Eurochestries accueille l’Orchestre symphonique de jeunes Alvarez Beigbeder. Une formation espagnole de renom qui réunit de jeunes talents autour d’un répertoire symphonique interprété avec passion et virtuosité.
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Eglise Saint Jean-Baptiste Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29  billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Festival Eurochestries Orchestre symphonique des jeunes Alvarez Beigbeder de Jerez (Espagne) Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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