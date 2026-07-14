Escape game À la recherche de l’Odontite de Jaubert Maison du Développement Durable Saint-Jean-d’Angély
mercredi 22 juillet 2026 · Maison du Développement Durable · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Escape game À la recherche de l’Odontite de Jaubert
Maison du Développement Durable 52 quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-08-21 18:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Enquête au XIXᵉ siècle dans le bureau du naturaliste Eugène Lemarié pour retrouver un précieux rapport scientifique sur l’Odontite de Jaubert.
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Maison du Développement Durable 52 quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 53
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L’événement Escape game À la recherche de l’Odontite de Jaubert Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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