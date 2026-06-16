Fête du 14 juillet Saint-Jean-d’Angély
Fête du 14 juillet Saint-Jean-d’Angély mardi 14 juillet 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Fête du 14 juillet
Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
: Cérémonie du 14 juillet et défilé motorisé des sapeurs pompiers au monument aux morts
.
Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
: July 14 ceremony and motorized parade by the fire department at the war memorial
L’événement Fête du 14 juillet Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)
- Soirée Soyons Chansons Saint-Jean-d’Angély 19 juin 2026
- Fête foraine Saint-Jean-d’Angély 19 juin 2026
- Concert Philarmonique Saint-Jean-d’Angély 20 juin 2026
- Ciné relax Toys Story 5 Cinévals Saint-Jean-d’Angély 20 juin 2026
- Concert de la Choral Vocal’Y Saint-Jean-d’Angély 21 juin 2026