Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du 14 juillet Saint-Jean-d’Angély

Fête du 14 juillet Saint-Jean-d’Angély mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Plan d'eau de Bernouët

Ville : 17400 Saint-Jean-d'Angély

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Saint-Jean-d’Angély

Fête du 14 juillet

Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 11:30:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

: Cérémonie du 14 juillet et défilé motorisé des sapeurs pompiers au monument aux morts
  .

Plan d’eau de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56  ville@angely.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

: July 14 ceremony and motorized parade by the fire department at the war memorial

L’événement Fête du 14 juillet Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)