Loto Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély
vendredi 10 juillet 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Loto Saint-Jean-d’Angély
Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-07-10 2026-08-14 2026-10-09
Tentez votre chance lors du loto organisé dans notre commune des Vals de Saintonge ! Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, partagez un agréable moment en famille ou entre amis. De nombreux lots sont à gagner.
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Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ass.sig.radio17@orange.fr
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L’événement Loto Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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