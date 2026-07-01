Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Loto Saint-Jean-d’Angély

Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-14 2026-10-09

Tentez votre chance lors du loto organisé dans notre commune des Vals de Saintonge ! Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, partagez un agréable moment en famille ou entre amis. De nombreux lots sont à gagner.

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Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine ass.sig.radio17@orange.fr

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English :

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L’événement Loto Saint-Jean-d’Angély Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge