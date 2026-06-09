Saint-Jean-d’Angély

Respir’et Lire

Cour d’honneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Espace libre de lecture en plein air, avec chaises longues et tables.

Les livres à disposition pourront être emportés.

.

Cour d’honneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open-air reading area with deckchairs and tables.

Books can be taken away with you.

L’événement Respir’et Lire Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge