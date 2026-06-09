Respir’et Lire Saint-Jean-d’Angély
Respir’et Lire Saint-Jean-d’Angély jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Respir’et Lire
Cour d’honneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Espace libre de lecture en plein air, avec chaises longues et tables.
Les livres à disposition pourront être emportés.
.
Cour d’honneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open-air reading area with deckchairs and tables.
Books can be taken away with you.
L’événement Respir’et Lire Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)
- Soirée Soyons Chansons Saint-Jean-d’Angély 19 juin 2026
- Fête foraine Saint-Jean-d’Angély 19 juin 2026
- Concert Philarmonique Saint-Jean-d’Angély 20 juin 2026
- Ciné relax Toys Story 5 Cinévals Saint-Jean-d’Angély 20 juin 2026
- Concert de la Choral Vocal’Y Saint-Jean-d’Angély 21 juin 2026