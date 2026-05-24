Saint-Jean-d’Angély

Au détour des Tours

Tours de l’Abbaye Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-23 20:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Ce festival déambule dans les lieux patrimoniaux de la ville offrant à chaque étape une ambiance unique et des découvertes musicales de qualité.

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Tours de l’Abbaye Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net

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English :

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L’événement Au détour des Tours Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge