Au détour des Tours Saint-Jean-d’Angély
Au détour des Tours Saint-Jean-d’Angély jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Au détour des Tours
Tours de l’Abbaye Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-23 20:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23
Ce festival déambule dans les lieux patrimoniaux de la ville offrant à chaque étape une ambiance unique et des découvertes musicales de qualité.
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Tours de l’Abbaye Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net
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L’événement Au détour des Tours Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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