Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

Rendez-vous Respir’et lire

Cour d’honneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30

Tous les jeudis, une animation à partager en famille.

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Cour d’honneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net

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English :

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L’événement Rendez-vous Respir’et lire Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge