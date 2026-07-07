AGENDA · Saint-Jean-d'Angély
Rendez-vous Respir’et lire Saint-Jean-d’Angély
jeudi 9 juillet 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Rendez-vous Respir’et lire
Cour d’honneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30
Tous les jeudis, une animation à partager en famille.
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Cour d’honneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 61 00 mediatheque@angely.net
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L’événement Rendez-vous Respir’et lire Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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