Animation pêche Saint-Jean-d’Angély

quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : Mardi 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:30:00
2026-07-07
Initiation à la pêche au coup avec les pêcheurs angériens.
Ouvert à tous
quai de Bernouët Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 20 20 75 pecheursangeriens@peche17.org
English :
Introduction to coarse fishing with Angérien fishermen. Open to all.
