Café céramique NUAGE DES THES Saint-Jean-d’Angély
Café céramique NUAGE DES THES Saint-Jean-d’Angély jeudi 28 mai 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Café céramique
NUAGE DES THES 5 rue de l’Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – 35 EUR
selon pièces en stock
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09
L’Atelier Sauvaget (Bernay-Saint-Martin) se délocalise chez Nuage Dés Thés pour vous proposer des séances de décoration sur céramique. Sur réservation/durée 2h30.
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NUAGE DES THES 5 rue de l’Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 78 16 68 ateliersauvaget@gmail.com
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L’événement Café céramique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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