Café céramique NUAGE DES THES Saint-Jean-d’Angély

Saint-Jean-d’Angély

Café céramique

NUAGE DES THES 5 rue de l’Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 20 – 20 – 35 EUR

selon pièces en stock

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09

L’Atelier Sauvaget (Bernay-Saint-Martin) se délocalise chez Nuage Dés Thés pour vous proposer des séances de décoration sur céramique. Sur réservation/durée 2h30.

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NUAGE DES THES 5 rue de l’Hôtel de Ville Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 78 16 68 ateliersauvaget@gmail.com

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English :

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L’événement Café céramique Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge