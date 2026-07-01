Musique au marché Saint-Jean-d’Angély
samedi 11 juillet 2026 · Saint-Jean-d'Angély
Informations pratiques
Saint-Jean-d’Angély
Musique au marché
Place du Marché Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11 12:30:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15
Profitez de concerts gratuits tous les samedis matin au marché de Saint-Jean-d’Angély, avec une programmation variée d’artistes locaux.
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Place du Marché Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 59 56 56 ville@angely.net
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L’événement Musique au marché Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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