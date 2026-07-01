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Spectacle Cirque du Gamin Davaï Saint-Jean-d’Angély

samedi 11 juillet 2026 · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Sous Chapiteau
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6 6

Saint-Jean-d’Angély

Spectacle Cirque du Gamin Davaï

Sous Chapiteau Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08

Davaï signifie vas-y , salut , à plus en langue slave.
Cette courte histoire poétique et tendre raconte le parcours de trois personnages clownesques sur le chemin de la liberté.
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Sous Chapiteau Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 57 70 49  contact@cirquedugamin.com

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English :

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L’événement Spectacle Cirque du Gamin Davaï Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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