Fenêtres sur cour ou Les Chemins de l’Egarée Saint-Jean-d’Angély
Fenêtres sur cour ou Les Chemins de l’Egarée Saint-Jean-d’Angély samedi 15 août 2026.
Saint-Jean-d’Angély
Fenêtres sur cour ou Les Chemins de l’Egarée
Cour de l’Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:30:00
fin : 2026-08-15 00:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Une Egarée à bicyclette, des voyageurs musicaux aux fenêtres, chercheurs d’horizons en tout genre, voilà sur quoi s’ouvre notre scène, notre rue. Ici, le public est d’abord témoin de l’épopée de ces personnages en recherche d’un chez soi .
.
Cour de l’Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cielafilledeleau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Fenêtres sur cour ou Les Chemins de l’Egarée Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime)
- Panorama des Tours de l’Abbatiale Saint-Jean-d’Angély 30 juin 2026
- Porte ouverte de la Tour de l’Horloge Saint-Jean-d’Angély 1 juillet 2026
- Visite guidée de l’ Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 3 juillet 2026
- Brocante vide-grenier Saint-Jean-d’Angély 5 juillet 2026
- Balade La nature en ville Saint-Jean-d’Angély 7 juillet 2026