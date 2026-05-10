Fenêtres sur cour ou Les Chemins de l’Egarée Saint-Jean-d’Angély samedi 15 août 2026.

Saint-Jean-d’Angély

Fenêtres sur cour ou Les Chemins de l’Egarée

Cour de l’Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:30:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Une Egarée à bicyclette, des voyageurs musicaux aux fenêtres, chercheurs d’horizons en tout genre, voilà sur quoi s’ouvre notre scène, notre rue. Ici, le public est d’abord témoin de l’épopée de ces personnages en recherche d’un chez soi .

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Cour de l’Abbaye Royale Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cielafilledeleau@gmail.com

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English :

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L’événement Fenêtres sur cour ou Les Chemins de l’Egarée Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge