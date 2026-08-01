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CinéMaPoule Le Monde Perdu Jurassic Park Cinévals Saint-Jean-d’Angély

dimanche 16 août 2026 · Cinévals · Saint-Jean-d'Angély

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cinévals
Adresse
1 rue Laurent Tourneur
Ville
17400 Saint-Jean-d'Angély
Département
Charente-Maritime
Tarif
10 10 10 film et visite

Saint-Jean-d’Angély

CinéMaPoule Le Monde Perdu Jurassic Park

Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

film et visite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Au programme d’une séance CinéMa Poule
Dégustez un délicieux thé glacé en attendant votre séance …
Tentez de gagner un bon pour une glace au Nuage dés Thés !
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Cinévals 1 rue Laurent Tourneur Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact.cinevals@veocinemas.fr

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L’événement CinéMaPoule Le Monde Perdu Jurassic Park Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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